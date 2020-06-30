2020-06-30T01:41:30+03:00
Наука

Ученые раскрыли причину загадочного феномена Бетельгейзе

Специалисты выяснили, в чем заключался механизм загадочной потери яркости
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ученые раскрыли причину загадочного феномена БетельгейзеУченые раскрыли причину загадочного феномена БетельгейзеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Германии ученые Института астрономии Общества Макса Планка раскрыли механизм загадочной потери яркости Бетельгейзе.

Согласно проведенному 13-летнему исследованию специалистов, причиной феномена стали гигантские пятна. Благодаря этому открытию удалось опровергнуть гипотезу о выбросах облаков пыли, говорится в статье The Astrophysical Journal.

Астрономы длительное время наблюдали за красным сверхгигантом в субмиллиметровом диапазоне (между инфракрасным и микроволновым диапазонами электромагнитного спектра), используя телескоп Джеймса Клерка Максвелла. В процессе падения оказалось, что видимость блеска звезды за период с октября 2019 года по апрель 2020 года упала на 40%. Кроме этого, небесное тело снизило свою яркость на субмиллиметровых волнах на 20%.

До этого считалось, что изменения яркости могли происходить из-за выбросов пыли в космосе. Подобное явление присуще гигантским звездам, находящимся на последнем этапе своего жизненного цикла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почему опасно поздно ложиться спать, рассказала врач
США могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы С-400
Ученые раскрыли причину загадочного феномена Бетельгейзе
В подвале НИИ Склифосовского нашли тело: Депздрав назвал причину смерти мужчины
Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о "чернеющих" больных с COVID-19
В Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с коронавирусом
Почему никто не видел Меркель в маске. Канцлер ФРГ раскрыла, соблюдает ли рекомендации медиков
"Состояние критическое": Чемпионка мира по шорт-треку Лара ван Рейвен попала реанимацию
Скандальному особняку Майкла Джексона грозит снос
Суд над обвиняемыми по делу Джорджа Флойда полицейскими начнется в марте 2021 года
Назвали число потерявших работу в России в период карантина
Twitch заблокировал канал Трампа за «ненавистническое поведение»
Пожар в многоэтажке Москвы: погибли два человека
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
Назвали дату начала учебного года в России
Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*
Небензя объяснил выход Москвы из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Долю потерявших работу во время пандемии назвал Минтруд