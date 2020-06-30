Ученые раскрыли причину загадочного феномена Бетельгейзе

30 Июнь 2020 2020-06-30T01:41:30+03:00

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В Германии ученые Института астрономии Общества Макса Планка раскрыли механизм загадочной потери яркости Бетельгейзе.

Согласно проведенному 13-летнему исследованию специалистов, причиной феномена стали гигантские пятна. Благодаря этому открытию удалось опровергнуть гипотезу о выбросах облаков пыли, говорится в статье The Astrophysical Journal.

Астрономы длительное время наблюдали за красным сверхгигантом в субмиллиметровом диапазоне (между инфракрасным и микроволновым диапазонами электромагнитного спектра), используя телескоп Джеймса Клерка Максвелла. В процессе падения оказалось, что видимость блеска звезды за период с октября 2019 года по апрель 2020 года упала на 40%. Кроме этого, небесное тело снизило свою яркость на субмиллиметровых волнах на 20%.

До этого считалось, что изменения яркости могли происходить из-за выбросов пыли в космосе. Подобное явление присуще гигантским звездам, находящимся на последнем этапе своего жизненного цикла.

ИСТОЧНИК KP.RU