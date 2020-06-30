2020-06-30T03:02:05+03:00
Здоровье

«Толстеть – значит стареть»: эндокринолог предупредила о негативном влиянии лишних килограммов

Врач объяснила, почему важно следить за своим весом
Юлия КЕКОВАОксана НАРАЛЕНКОВА
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Эндокринолог предупредила о негативном влиянии лишних килограммовЭндокринолог предупредила о негативном влиянии лишних килограммовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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"Толстеть – значит стареть" - считает эндокринолог Зухра Павлова. Врач объяснила негативное влияние лишних килограммов на состояние здоровья и рассказала, что поможет от них избавиться.

После "глобального эксперимента по самоизоляции", некоторые россияне не только сбили свой распорядок дня, но и прибавили в весе.

- Людей изолировали, по сути, обездвижили, поскольку сильно сократилось количество физической активности. Еда была в доступе и в больших количествах. И при этом был очень высокий уровень стресса, - объяснила специалист kp.ru.

Также Павлова напомнила о плакате 1958-го года. На нем изображен молодой крепкий мужчина на весах, а за его спиной - тень пожилого сгорбленного толстого человека.

- Ожирение, на самом деле, - путь к ускоренному старению. Даже параллель похожа. Пожилые люди тоже мало двигаются, они часто выглядят печальными и быстро устают. Из-за проблем с жеванием им проще принимать легкую для пережевывания пищу - сладости и это жирную еду, - рассказала врач.

Однако иногда, чтобы не съесть дома что-то лишнее, чтобы обмануть чувство голода в некоторых случаях достаточно просто выпить чистой воды, например, утром, перед завтраком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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