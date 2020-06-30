2020-06-30T03:38:50+03:00
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Бобры заселили Аляску. Климатологи объяснили, с чем это связно и почему опасно

Специалисты зафиксировали увеличение численности этих животных на территории Арктики
Юлия КЕКОВА
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Бобры уже заселили АляскуБобры уже заселили АляскуФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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За последние годы климатологи зафиксировали увеличение численности бобров на Аляске и в других районах Арктики .

Сообщается, что причиной для комфортной жизни и миграции животных в этих местах стало таяние вечной мерзлоты. Однако бобры тоже начали влиять на таяние, что вызывает опасения у исследователей, сообщается в научном журнале Environmental Research Letters.

- Это связано как с глобальным потеплением, а также то, что на них на данный момент не так много охотятся. Мы не ожидали, что грызуны столь эффективно смогут использовать возможность освоения этой территории, - рассказал один из авторов работы, климатолог из Института Альфреда Вегенера Ингмар Нитце.

Согласно предположениям ученых, из-за изменения температуры и общего потепления в Арктики площадь вечной мерзлоты может сильно уменьшиться. Так, к концу концу 21 века на юге Сибири и Аляски исчезнет около трети вечной мерзлоты, прогнозируют климатологи. Из-за этого высвободится огромное количество замороженной органики, которая на протяжении нескольких сотен тысяч лет накапливалась в промерзшей почве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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