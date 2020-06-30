2020-06-30T04:05:19+03:00
Звезды

Фонд Art Russe готов спасти памятники Рузвельту и Баранову от демонтажа

Директор фонда считает необходимым сохранить скульптуры в исторических целях
Юлия КЕКОВА
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Фонд Art Russe готов спасти памятники Рузвельту и Баранову от демонтажаФонд Art Russe готов спасти памятники Рузвельту и Баранову от демонтажаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Фонд Art Russe российского бизнесмена Андрея Филатова готов спасти от демонтажа два памятника.

Сообщается, что скульптуру 26-му президенту США Теодору Рузвельту и монумент правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков Александру Баранову фонд готовы выкупить. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на письма с таким предложением от директора Art Russe Рены Лавери.

По мнению главы организации, памятники необходимо сохранить в исторических целях.

- Лично для меня это важно, как сохранение памяти государственных деятелей, повлиявших на историю России, на развитие ее экономики и государственности, - рассказал Филатов ТАСС.

Также он отметил ценность деятельности Баранов. По мнению бизнесмена, он не просто первый глава русских поселений в Северной Америке, но и невероятно одаренный и энергичный предприниматель, поскольку именно он участвовал в создании новых торговых связей России - с Китаем и Америкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Фонд Art Russe готов спасти памятники Рузвельту и Баранову от демонтажа
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