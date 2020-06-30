2020-06-30T04:52:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В России ученые выявили более 100 штаммов нового коронавируса

Исследования проводились с момента появления первых заболевших в стране
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
В России ученые выявили более 100 штаммов нового коронавирусаВ России ученые выявили более 100 штаммов нового коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В России с момента появления первых заболевших covid-19 ученые выявили более 100 штаммов коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

- Нам удалось выделить свои свои штаммы коронавируса, их на данный момент у нас более 100, - рассказал руководитель центра в интервью РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что в нашей стране ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно налаживается - число вылечившихся растет, а количество новых случаев инфицирования снижается. Тем временем, в ряде российских регионов уже приступили к снятию введенных ограничительных мер.

К слову, в "Векторе" еще в апреле отобрали добровольцев для испытания вакцины от covid-19. Для испытания отечественной сыворотки специалисты выбрали 60 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Одном из важных показателей к введению препарата стало отсутствие у испытателей хронических болезней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи доказали: спасти легкие при коронавирусе помогают очень дешевые и давно известные лекарства

В Университетской клинике оказались самые лучшие в Москве результаты лечения COVID. «КП» узнала у медиков, как они спасали своих пациентов [часть 2]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США возмутил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Озвучены самые востребованные специальности в России
Эксперт назвал место России после окончания лидерства США
В России ученые выявили более 100 штаммов нового коронавируса
Фонд Art Russe готов спасти памятники Рузвельту и Баранову от демонтажа
Бобры заселили Аляску. Климатологи объяснили, с чем это связно и почему опасно
«Толстеть – значит стареть»: эндокринолог предупредила о негативном влиянии лишних килограммов
Почему опасно поздно ложиться спать, рассказала врач
США могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы С-400
Ученые раскрыли причину загадочного феномена Бетельгейзе
В подвале НИИ Склифосовского нашли тело: Депздрав назвал причину смерти мужчины
Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о "чернеющих" больных с COVID-19
В Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с коронавирусом
Почему никто не видел Меркель в маске. Канцлер ФРГ раскрыла, соблюдает ли рекомендации медиков
"Состояние критическое": Чемпионка мира по шорт-треку Лара ван Рейвен попала реанимацию
Скандальному особняку Майкла Джексона грозит снос
Суд над обвиняемыми по делу Джорджа Флойда полицейскими начнется в марте 2021 года
Назвали число потерявших работу в России в период карантина
Twitch заблокировал канал Трампа за «ненавистническое поведение»
Пожар в многоэтажке Москвы: погибли два человека
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
Назвали дату начала учебного года в России
Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*
Небензя объяснил выход Москвы из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Долю потерявших работу во время пандемии назвал Минтруд