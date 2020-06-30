В России ученые выявили более 100 штаммов нового коронавируса

30 Июнь 2020 2020-06-30T04:52:09+03:00

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В России с момента появления первых заболевших covid-19 ученые выявили более 100 штаммов коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

- Нам удалось выделить свои свои штаммы коронавируса, их на данный момент у нас более 100, - рассказал руководитель центра в интервью РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что в нашей стране ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно налаживается - число вылечившихся растет, а количество новых случаев инфицирования снижается. Тем временем, в ряде российских регионов уже приступили к снятию введенных ограничительных мер.

К слову, в "Векторе" еще в апреле отобрали добровольцев для испытания вакцины от covid-19. Для испытания отечественной сыворотки специалисты выбрали 60 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Одном из важных показателей к введению препарата стало отсутствие у испытателей хронических болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU