2020-06-30T05:17:09+03:00
Общество

Озвучены самые востребованные специальности в России

Министр образования и науки Валерий Фальков рассказал, люди каких профессий сейчас нужнее всего
Юлия КЕКОВА
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Озвучены самые востребованные специальности в РоссииОзвучены самые востребованные специальности в РоссииФото: Александр ГЛУЗ
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Министр образования и науки Валерий Фальков рассказал, какие профессии в России наиболее актуальные в настоящее время на рынке труда.

По словам руководителя ведомства, нужнее всего в стране люди с медицинскими, педагогическими и IT-специальностями. Об этом министр сообщил во время совещания правительства, пишет ТАСС.

Аналогичные специальности считаются востребованными не только в РФ, но и в целом в мире. К слову, самая актуальной профессией считается аналитик данных.

Также глава Минобрнауки заявил об интересе молодого поколения россиян к инженерным специальностям. Это направление, по его мнению, "может быть, не в самом топе, но традиционно выпускники очень хорошо трудоустраиваются".

- Насколько нам известно, как правило, начиная с третьего-четвертого курса благодаря тесному взаимодействию с работодателями студенты очень активно и удачно устраиваются на работу по специальности, - сказал Фальков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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