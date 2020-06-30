США возмутил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

30 Июнь 2020 2020-06-30T05:44:34+03:00

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США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии в рамках ООН.

По словам постпреда Келли Крафт с американской стороны, решение РФ об отказе сотрудничества возмутительно. Более того, оно потрясло представителей соединенных Штатов.

- Мы шокированы тем, что Россия пошла на такой опасный шаг, - заявила дипломат, цитирует слова Крафт ТАСС.

Накануне заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сообщила, что Россия теперь не будет участвовать в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии.

Ранее сайт kp.ru писал, что постпред России Василий Небензя объяснил выход Москвы из этого механизма. По его дипломата, "это было добровольной договоренностью". также он отметил, что "у механихма нет мандата ни Совета Безопасности, ни какой-либо другой законной основы".

ИСТОЧНИК KP.RU