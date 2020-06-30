В Раде Зеленского назвали последним президентом Украины

30 Июнь 2020 2020-06-30T06:50:04+03:00

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Украинский лидер Владимир Зеленский может стать последним президентом страны, а само государство рискует превратиться в самую настоящую парламентскую республику. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.

По мнению политика, те украинцы, которые в прошлом году отдали свои голоса за кандидатуру Зеленского на президентских выборах, разочаровались в нем. Также, по его словам, нынешний президент не знает, что нужно, и что лучше делать с государством.

- Все представители власти Украины приходят на месяц-два, поэтому им наплевать, что будет после них. Но так ведь нельзя! Это же страна, а не всеукраинский сумасшедший дом, - высказался политик.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Раде представили план по уничтожению Украины. Депутат Илья Кива заявлял, что в стране уже запущен этот процесс, а агрессивные акции радикалов являются лишь часть этого масштабной "операции". К слову, на этом Кива не остановился и добавил, что есть определенные внешние силы, которые намерены превратить Незалежную в настоящую колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU