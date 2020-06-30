Ученые связали риск заражения коронавирусом с генетикой

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:40:36+03:00

Наиболее подвержены заражению инфекцией люди со второй группой крови

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Риск заразиться коронавирусной инфекцией и тяжесть последствий заболевания напрямую связаны с генетической предрасположенностью человека. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета Михаил Чурносов.

- Одним из объяснений, почему одни болеют тяжело, а другие – нет, являются индивидуальные генетические особенности конкретного пациента. В первую очередь те, что определяют работу ферментов, в частности - ангиотензинпревращающего фермента. Почти все заболевания имеют генетическую природу, в том числе и предрасположенность к инфекционным болезням. Одни люди более чувствительный к коронавирусу, другие менее, течение заболевания тоже определяется генетическими факторами, - объяснил ученый.

Михаил Чурносов отметил, что люди со второй группой крови более подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Группа крови в данном случае является генетическим маркером, который определяет реакцию организма на возбудитель инфекции.

-Фактором, предрасполагающим к очень тяжелому течению заболевания из-за заражения коронавирусом, является и наличие тяжелой соматической патологии: сахарного диабета, ожирения и так далее - заболеваний, также имеющих генетическую природу, - добавил эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские исследователи с начала пандемии коронавируса на территории государства выявили более 100 штаммов коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU