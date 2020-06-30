Ювелиры предупредили о 30-процентном росте цены на золото

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:01:37+03:00

цены на золото могут вырасти уже в сентябре Фото: Shutterstock

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Ювелиры предупреждают о скором подорожании украшений. Золотые изделия прибавят в цене минимум 30 процентов, а связано это с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках. С января по июнь они подскочили на 32%.

Скорее всего, первые изменения в цене покупатели заметят в конце следующего квартала, то есть, осенью. Пока розница сохраняет «старые» ценники, так как не распродан имеющийся ассортимент, заявили «Известиям» в Гильдии ювелиров России.

Тем не менее, Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС) постепенно фиксирует рост цены. Например, обручальные кольца за год поднялись в цене на 10%. Если в мае 2019 года 1 грамм золотого кольца обходился в 3362 рубля, то в мае текущего года – 3685 рублей.

- Цены на золотые украшения в принципе имеют довольно устойчивую тенденцию к росту, - отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова. – За последний год прибавка составила 5%, а за пять лет – 50%. Скорее всего подорожание в этом году неизбежно, и оно будет следовать за подъемом цен на золото на мировых рынках.

Если украшения подорожают осенью, то уже с 1 июля на 2,4-6,5% вырастут тарифы на ЖКХ. заметнее всего подъем будет на Северном Кавказе, а минимальное изменение цен произойдет в Ненецком автономном округе.

Эксперты уверены, что без индексации не обойтись.

- Эти деньги пойдут на плановый ремонт сетей.Около 60% инфраструктуры ЖКХ еще советского периода, ля их содержания и ремонта требуется все больше денег, - пояснил ФАН руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие российские розничные сети, отметили, что цены в магазинах выросли на 5-15% в зависимости от категории товара.

ИСТОЧНИК KP.RU