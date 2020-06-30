2020-06-30T08:10:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Три прототипа российской вакцины от коронавируса оказались эффективны

Прививки «Вектора» успешно прошли испытания
Ксения АНУФРИЕВА
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Три прототипа российской вакцины от коронавируса оказались эффективныТри прототипа российской вакцины от коронавируса оказались эффективныФото: Михаил ФРОЛОВ
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Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции от российских разработчиков уже доказали свою эффективность на испытаниях. Об этом сообщил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

- К сегодняшнему дню три прототипа отечественной вакцины против заболевания успешно прошли испытания и доказали, что способы формироваться иммунную реакцию организма человека на коронавирус. Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты, - сказал гендиректор центра в интервью РИА Новости.

Максютов отметил, что в «Векторе» в настоящее время над разработкой и проверкой прививок нового поколения работают несколько группу ученые, всего более сотни сотрудников.

- Самое важное – обеспечить защиту от заболевания у тех, кто получит вакцины. Создать наиболее безопасный препарат, способный сформировать эту защиту – это и есть самая большая сложность, - уточнил специалист.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили об ускорении распространения коронавируса в мире, так что эффективная и безопасная вакцины сейчас особенно важна. Некоторые государства столкнулись с ростом случаев заболевания граждан из-за открытия своих экономик и возвращения к привычной социальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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