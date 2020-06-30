Три прототипа российской вакцины от коронавируса оказались эффективны
Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции от российских разработчиков уже доказали свою эффективность на испытаниях. Об этом сообщил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
- К сегодняшнему дню три прототипа отечественной вакцины против заболевания успешно прошли испытания и доказали, что способы формироваться иммунную реакцию организма человека на коронавирус. Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты, - сказал гендиректор центра в интервью РИА Новости.
Максютов отметил, что в «Векторе» в настоящее время над разработкой и проверкой прививок нового поколения работают несколько группу ученые, всего более сотни сотрудников.
- Самое важное – обеспечить защиту от заболевания у тех, кто получит вакцины. Создать наиболее безопасный препарат, способный сформировать эту защиту – это и есть самая большая сложность, - уточнил специалист.
Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили об ускорении распространения коронавируса в мире, так что эффективная и безопасная вакцины сейчас особенно важна. Некоторые государства столкнулись с ростом случаев заболевания граждан из-за открытия своих экономик и возвращения к привычной социальной жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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