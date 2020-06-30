Жильцов аварийных домов предложили освободить от платы за ремонт

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:33:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госдуме предложили освободить от платы за содержание и текущий ремонт жильцов аварийных домов. Если предложение будет утверждено, то те, кто попал под программу расселения, но вовремя не смог переехать, смогут сэкономить на платежах. Для остальных аварийных многоэтажек планируется снизить плату на 20–50%.

Траты на содержание и ремонт такого жилья возьмет на себя федеральный и региональный бюджет, на это потребуется примерно 3 миллиарда рублей в год. С таким предложением выступили в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

На сегодняшний день в России официально признано аварийным 18,6 млн кв. м жилья. В программу расселения с 2019 по 2025 год вошли 10,5 млн кв. м. Оставшиеся стоят в очереди. В очередниках и те, кого не успели расселить ранее – 64,5 тыс. «квадратов». Наибольшие проблемы в Приморье, Тыве, Ингушетии.

- Несмотря на плохие условия, людям приходится платить одинаковые суммы с теми, кто живет в хороших домах. В среднем это 15 рублей за 1 кв.м., но порой управляющие компании поднимают тариф. Будет справедливо если плату компенсируют из бюджетов, - пояснил «Известиям» член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышев.

Парламентарии посчитали: если скидка составит 20%, то госказне потребуется добавить 1 млрд рублей. Если 30% - 1,5 млрд.руб., а если сократить платежи для народа на 50%, то нужно будет найти 2,5-3 млрд рублей.

После согласования финансирования с правительством инициативу планируется внести на рассмотрение в Госдуму.

Накануне переселенцы из аварийного жилья Дмитрова получили ключи от современных квартир. Последнее время люди жили в бараках без горячей воды, центрального отопления и газа. Теперь 40 семей передут в комфортные условия, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU