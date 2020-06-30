Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:51:25+03:00

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У 45% граждан России совсем или почти не оказалось сбережений во время начала пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ.

Около 29% опрошенных россиян указали, что имели небольшие денежные сбережение к началу кризиса, но их оказалось недостаточно. Доля встретивших пандемию с достаточным размером сбережений жителей страны составила 26%.

- Финансовые трудности испытания 46% опрошенных граждан. Из тех россиян, у кого не было сбережений на начала пандемии, на вопрос о трудностях с деньгами положительно ответили 57%. Опрос был проведен в феврале и марте текущего года, - цитирует данные исследования издание РБК.

Отмечается, что при потере основного источника дохода 42%респондентом смогли продолжать вести обычную жизнь, ни в чем себе не отказывая, примерно один месяц, 26% - три месяца. В среднем сбережений жителей России хватило бы примерно на 63 дня после потери основной работы.

В апреле 11% россиян оценили свое материальное положение фразой «едва сводим концы с концами», в феврале данная доля составляла всего 6%.

По итогам опроса аналитики предположили, что больший приоритет получат ценности здоровья, медицины, семьи и современных технологий. Также эксперты предсказали снижение демонстративного потребления после пандемии и экономического кризиса.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперты назвали три возможных сценария по курсу рубля в ближайшее время на фоне снятия ограничений по коронавирусу в мире и постепенного восстановления экономической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU