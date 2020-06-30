В Росстате узнали, как семьи делят домашние обязанности

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:01:58+03:00

Женщины чаще заняты готовкой, а мужчины ходят по магазинам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Женщины чаще заняты организацией быта, а мужчины – домашними питомцами

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В Росстате считают не только траты россиян на бензин и анализируют цены на гречку и проезд. Специалисты службы ухитряются выведывать, что происходит за закрытой дверью в каждой семье.

Недавно эксперты проанализировали, как распределяются домашние дела у россиян в будни и выходные дни. Пока идет рабочая неделя, все свободное время уходит на поддержание быта и текущие мелкие вопросы.

Традиционно у плиты стоят женщины, они тратят на это 55,1% своего времени, а мужчины только 32,2%.

Уборка жилья стала общим делом и занимает примерно одинаковое количество времени у мужчин (13,6%) и женщин (14,2%). А вот мотаться по домашним делам – это прерогатива главы семейства: 16% против 9,4% у женщин.

Бытует мнение, что по магазинам чаще ходят женщины, но статистика вещь упрямая и настаивает на своем: мужчины тратят на покупку товаров и услуг для семьи 11,6% своего свободного времени, а женщины только 8%.

Мужчины чаще женщин ухаживают за домашними питомцами (8,7% и 2,5% соответственно), а еще занимаются украшением, ремонтом и обслуживанием жилища (14,1% против 0,4%).

Видимо время «простоя» по данным направлениям женщина тратит на уход за вещами (8,7% и 2,5% соответственно).

На выходных занятия у россиян примерно те же, что и в будни, только времени на текущие дела уходит меньше. Мужчины (23,2%) и женщины (50,8%) быстрее управляются с готовкой, но больше времени тратят на уборку жилища, а мужчины – на «постучать, подкрутить, передвинуть» - 18,8%.

Кстати, традиционное разделение обязанностей на мужские и женские больше характерно среднему и старшему населению.

- Молодые люди более толерантны и не чураются той работы, которая традиционно относилась к женской. Скажем, мытьё посуды, стирка. Потому что появились посудомоечные, стиральные машины, - комментирует NEWS.ru Владимир Мукомель, главный научный сотрудник Института социологии РАН.

Мужчины перестают считать зазорными женские дела, а женщины чаще ориентируются на карьеру.

- Каждый делает то, что умеет или что ему легче – это оптимальный вариант. А составление четких графиков свидетельствуют о проблемах в отношениях, - отметил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Обычно в благополучных семьях такой вопрос не встает, каждый старается помочь друг другу по мере сил и возможностей. Такие семьи психологи называют «здоровыми», а вот если ведется разговор о том, «кто кому что должен», — это мощный сигнал о больших проблемах.

ИСТОЧНИК KP.RU