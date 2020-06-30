2020-06-30T09:18:28+03:00
В мире

"Меркель глупая, а Мэй - бесхребетная": Трамп оскорблял союзников во время телефонных переговоров

Советники президента США и разведка считали, что лидер страны представляет опасность национальной безопасности
Юлия САЛЬНИКОВА
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От Трампа чаще всего доставалось женщинам-коллегамОт Трампа чаще всего доставалось женщинам-коллегамФото: REUTERS
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Стало известно, как президент США Дональд Трамп оскорблял в телефонных разговорах лидеров других стран. О содержании секретных переговоров CNN сообщили сразу несколько источников. По их версии Трамп часто не был готов к обсуждению серьезных проблем, потому, когда собеседники начинали приводить какие-либо доводы в защиту своей позиции, американский президент просто переходил на оскорбления.

Больше всего доставалось союзникам США, особенно женщинам. Канцлера Германии Ангелу Меркель Трамп назвал глупой из-за того, что ФРГ якобы находится под влиянием России. Так он призывал противостоять проекту "Северный поток-2". Премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй Трамп говорил, что она слабая, бесхребетная и ей не хватает мужества.

Не стаснялся он в выражениях и с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Но всегда был подчеркнуто вежлив с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым раньше созванивался по несколько раз в неделю. Не позволял лишнего Трамп и в беседах с Путиным. В разговоре с ними глава Белого дома хвастался своей гениальностью, своим богатством, предшественников, Обаму и Буша, нахвал "идиотами".

Все это волновало не только сотрудников спецслужб, которые обязаны следить за содержанием разговоров президента с иностранными лидерами, но и советников Трампа. Как сообщили источники, поднимался вопрос о том, что Трамп создает угрозу Национальной безопасности США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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