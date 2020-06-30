2020-06-30T09:34:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве 2 295 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

Общее число выздоровевших в городе достигло 150 тысяч человек
Ксения АНУФРИЕВА
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В Москве 2 295 пациентов вылечились от коронавируса за суткиВ Москве 2 295 пациентов вылечились от коронавируса за суткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Еще 2 295 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за минувшие сутки. Общее число выздоровевших после заболевания жителей столицы достигло отметки в более 150 тысяч человек. Об этом 30 июня, во вторник, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На территории России за последний день смогли пройти успешный курс лечения и полностью вылечиться от коронавируса 4 343 пациента. С начала пандемии COVID-19 в стране выздоровели более 403 тысяч человек.

Напомним, что на территории страны ученые выявили более сотни штаммов коронавирусной инфекции. Несмотря на столько активно распространение вируса и масштабность эпидемии, в России ситуация с коронавирусом постепенно налаживается - число вылечившихся растет, а количество новых случаев инфицирования снижается. В ряде регионов государства уже приступили к снятию введенных ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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