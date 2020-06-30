Россияне массово жалуются на изменение процентов по кредитам после каникул

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:24:04+03:00

Многие не знали, что окажутся в настоящей кредитной кабале

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На специализированных форумах россияне массово жалуются на проблемы после оформления кредитных каникул. Многие описывают одну и туже ситуацию: в банках не уточнили все делали предоставления рассрочки, а потом выставили платежи, превышающие ежемесячные в несколько раз. А еще штрафные санкции в миллион рублей, которые придется погашать дополнительные два-три года.

Кому-то вместо кредитных каникул, предложенных президентов (106-ФЗ), оформили реструктуризацию долга на специальных не самых выгодных условиях. Отказаться от подобных услуг зачастую оказывается почти невозможно из-за огромных неустоек.

Стоны и возмущения прилетают со всех уголков страны, причем подобные условия предлагают далеко не в мелких неизвестных банках, а в кредитных учреждениях, которые входят в топ-30.

В ЦБ ранее напоминали банкам, что недопустимо умалчивать об изменениях условий договора и стоит информировать более подробно о собственных программах каникул.

Учитывая сложившуюся ситуацию в регуляторе допускают, что клиенты получали некорректную информацию по телефонам и советуют руководствоваться только письменным подтверждением условий.

Запрашивать новый график платежей и тщательно читать дополнительные соглашения к договору перед тем, как подписать их. Если клиента что-то не устраивает, он может отказаться от договоренностей и вернуться к прежним обязанностям, пояснили «Известиям» в пресс-службе Банка России.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что им поступают жалобы на самовольное подключение банками программам по рефинансированию.

- В SMS сообщается о «бесплатной» услуге «кредитные каникулы». А когда человек через какое-то время видит начисленные проценты за пропущенные месяцы, то оказывается весь в долгах. Подобные рассылки без разъяснений мы расцениваем как нарушение 353-ФЗ — это повод для надзорного реагирования, — заключила Лазарева.

ИСТОЧНИК KP.RU