В Пентагоне прокомментировали обвинения в сговоре России с "Талибаном"*

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:30:10+03:00

В США продолжают проверку по факту публикации в газете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском издании ранее вышла статья, в которой Москве приписали попытку подкупа радикалов для убийства военных США

Изменить размер текста: A A

В военном ведомстве США продолжают разбираться в истории, которую начала газета The New York Times . Со ссылкой на анонимные источники, журналисты заявили, что Москва якобы вступила в контакт с "Талибаном" (Запрещенное в России движение) для сговора по ликвидации американских военных.

Президент США Дональд Трамп призвал журналистов назвать свой источник, хотя он уверен - его на самом деле нет, поскольку информация является ложной.

В Пентагоне подтвердили - нет никаких оснований доверять опубликованным в газете данным:

- К настоящему времени у министерства обороны нет подтверждающих фактов для признания достоверными недавних утверждений, содержавшихся в открытых источниках,- сказано в распространенном в понедельник заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

В ведомстве продолжат проводить оценку разведданных.

В афганском радикальном движении тоже заявили, что не вступали в "сговор" с Москвой, хотя бы потому, что им "не нужна для борьбы с захватчиками иноземная помощь".

*Запрещенная в России организация.

ИСТОЧНИК KP.RU