Во Владикавказе предотвратили теракт в административном здании

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:44:06+03:00

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт во Владикавказе. Он планировал устроить бойню в одном из административных зданий, что это за объект, не сообщается. Подозреваемый тщательно готовился, продумал план нападения и то, куда отправится после массового убийства.

Задержанный - сторонник идей запрещенной в России организации "Исламское государство".

- В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского центра,- сообщили ТАСС в в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мужчина, которому 29-30 лет, планировал после теракта покинуть Россию и отправиться на Ближний Восток, в зону боевых действий, где собирался примкнуть к радикалам из запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. С террористами россиянин вел переписку в соцсетях, в письмах в подробностях обсуждали предстоящие преступление.

В ходе спецоперации ФСБ, нашли тайник, где мужчина хранил самодельную взрывчатку.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Участие в деятельности террористической организации" и "Покушение на террористический акт".

За 2019 год в России предотвращено около 40 терактов, часть преступлений готовили совершить в школах и вузах.

ИСТОЧНИК KP.RU