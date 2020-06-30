2020-06-30T09:44:06+03:00
Общество

Во Владикавказе предотвратили теракт в административном здании

Убийство мирных жителей планировал совершить сторонник радикального движения
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
ФСБ провели спецоперацию по задержанию терористаФСБ провели спецоперацию по задержанию терористаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт во Владикавказе. Он планировал устроить бойню в одном из административных зданий, что это за объект, не сообщается. Подозреваемый тщательно готовился, продумал план нападения и то, куда отправится после массового убийства.

Задержанный - сторонник идей запрещенной в России организации "Исламское государство".

- В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского центра,- сообщили ТАСС в в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мужчина, которому 29-30 лет, планировал после теракта покинуть Россию и отправиться на Ближний Восток, в зону боевых действий, где собирался примкнуть к радикалам из запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. С террористами россиянин вел переписку в соцсетях, в письмах в подробностях обсуждали предстоящие преступление.

В ходе спецоперации ФСБ, нашли тайник, где мужчина хранил самодельную взрывчатку.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Участие в деятельности террористической организации" и "Покушение на террористический акт".

За 2019 год в России предотвращено около 40 терактов, часть преступлений готовили совершить в школах и вузах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД России обвинил США в подготовке почвы для возобновления ядерных испытаний
Появилось видео задержания террориста во Владикавказе
Профессор указал признак, объединяющий всех долгожителей
Во Владикавказе предотвратили теракт в административном здании
НАСА разработало ожерелье против коронавируса
В Пентагоне прокомментировали обвинения в сговоре России с "Талибаном"*
Россияне массово жалуются на изменение процентов по кредитам после каникул
В Москве 2 295 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Житель Германии случайно купил сразу 27 дорогих автомобилей Tesla
"Меркель глупая, а Мэй - бесхребетная": Трамп оскорблял союзников во время телефонных переговоров
В Росстате узнали, как семьи делят домашние обязанности
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
Жильцов аварийных домов предложили освободить от платы за ремонт
Три прототипа российской вакцины от коронавируса оказались эффективны
Ювелиры предупредили о 30-процентном росте цены на золото
Бывшего президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии
Последние новости на утро 30 июня 2020: В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса в мире
Ученые связали риск заражения коронавирусом с генетикой
В Раде Зеленского назвали последним президентом Украины
США ужесточили правила на экспорт в Россию
Власти Китая приняли закон о нацбезопасности в Гонконге
США возмутил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Озвучены самые востребованные специальности в России
Эксперт назвал место России после окончания лидерства США
В России ученые выявили более 100 штаммов нового коронавируса
Фонд Art Russe готов спасти памятники Рузвельту и Баранову от демонтажа