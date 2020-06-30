2020-06-30T09:52:34+03:00
Наука

Профессор указал признак, объединяющий всех долгожителей

Между габаритами человека и его шансами прожить до ста лет есть связь
Елена АКИМОВА
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Профессор назвал людей, которые могут дожить до ста летПрофессор назвал людей, которые могут дожить до ста летФото: EAST NEWS
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Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев назвал общий признак, объединяющий всех долгожителей. Эту связь ученые усматривают в зависимости от габаритов человека. Как показывает статистика, долгожителей среди крупных людей нет. Так что расстраиваться по поводу низкого роста совсем не стоит, возможно это шанс прожить сотню лет.

- Для долгожительства и сверхдолгожительства – это более 100-110 лет, особь должна быть небольшого размера. Законы биофизики – большие долго не живут. Сухонькие и маленькие женщины живут дольше крупных и полных. У мужчин аналогичные закономерности, - рассказывает ИА «НСН» Конев.

У животного мира есть свои правила, напоминает геронтолог. Например, могучий дуб, который радует в молодости, к старости накапливает множество болезней. А маленькая серая мышка живет дольше всех.

Эти правила распространяются на весь животный мир. Среди долгожителей нет больших людей, - добавил Юрий Конев.

На исследование ученых из Кембриджского университета, которые выявили взаимосвязь между размером ноги и продолжительностью жизни человека, он смотрит скептически.

Ученые пришли к выводу, что среди женщин долгожители имеют 38-й размер ноги, а среди мужчин- 42-й.

- Они просто ищут себе гранты для существования. Западная наука существует на финансировании, сами придумали вероятности и пытаются их доказать. Такие исследования помогут безбедно прожить 5-10 лет, - заключил профессор.

Ранее 9 долгожителей мира поделились своими секретами, как дожить до ста лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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