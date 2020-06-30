Появилось видео задержания террориста во Владикавказе
В ФСБ опубликовали кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта во Владикавказе. Мужчина, которому 29-30 лет, планировал устроить взрыв в одном из административных зданий.
Он все тщательно спланировал, подготовил тайник, где собирал самодельную бомбу, вел переписку с террористами запрещенной в России организации ИГИЛ. В электронных сообщениях он рассказывал, как идет подготовка, раскрывал детали будущего преступлений.
Россиянин был сторонником идеологии радикалов. После теракта собирался уехать из России на Дальний восток и примкнуть к единомышленникам.
При задержании у мужчины нашли портфель с деталями для изготовления взрывного устройства.
Взорвать он собирался одно из административных зданий, какое именно, в ФСБ не уточняют.
Возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Мужчина находится на допросе, в его жилье проведут обыски.
Момент задержания террориста из Владикавказа.
ИСТОЧНИК KP.RU