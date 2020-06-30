Появилось видео задержания террориста во Владикавказе

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:03:31+03:00

30-летний сторонник радикального движения планировал устроить взрыв в одном из зданий

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В ФСБ опубликовали кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта во Владикавказе. Мужчина, которому 29-30 лет, планировал устроить взрыв в одном из административных зданий.

Он все тщательно спланировал, подготовил тайник, где собирал самодельную бомбу, вел переписку с террористами запрещенной в России организации ИГИЛ. В электронных сообщениях он рассказывал, как идет подготовка, раскрывал детали будущего преступлений.

Россиянин был сторонником идеологии радикалов. После теракта собирался уехать из России на Дальний восток и примкнуть к единомышленникам.

При задержании у мужчины нашли портфель с деталями для изготовления взрывного устройства.

Взорвать он собирался одно из административных зданий, какое именно, в ФСБ не уточняют.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Мужчина находится на допросе, в его жилье проведут обыски.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787793" frameborder="0"></iframe> Момент задержания террориста из Владикавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU