МИД России обвинил США в подготовке почвы для возобновления ядерных испытаний

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:12:54+03:00

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Соединенные Штаты заняли деструктивную позицию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и в настоящее время активно готовят почву для возобновления ядерных испытаний. Об этом сообщается в заявлении российского министерства иностранных дел по случаю 20-летия ратификации соглашения Российской Федерацией.

Представители ведомства указали, что договор до сих пор не вступил в силу, поскольку восемь государства не подписали или не ратифицировали его.

- Самую деструктивную позицию в этом плане заняли Штаты, официально объявив, что они не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и подготавливают почву для проведения новых испытаний ядерного оружия, - подчеркнули в министерстве иностранных дел.

Россия призвала государства, от которых зависит вступление в силу соглашения и которые до сих пор его не подписали, изменить свою позицию.

- Сейчас режим нераспространения и контроля над вооружениями сталкивается с серьезными препятствиями. Следует сделать все, что в наших силах, чтобы преодолеть негативные тенденции. Москва призывает страны, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, пересмотреть свою позицию по данному вопросу. Это важно с точки зрения глобальной безопасности договора, - отметили представители МИД.

Ранее сайт kp.ru писал, что Штаты публично осудили выход России из механизма деконфликтинга Организации Объединенных Наций в Сирии. По словам постпреда Келли Крафт с американской стороны, решение России об отказе сотрудничества по данному вопросу «возмутительно».

ИСТОЧНИК KP.RU