2020-06-30T10:41:37+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в России от коронавируса выздоровело больше человек, чем заболело

За один день в стране от заболевания скончались 154 пациента
Ксения АНУФРИЕВА
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За сутки в России от коронавируса выздоровело больше человек, чем заболелоЗа сутки в России от коронавируса выздоровело больше человек, чем заболелоФото: Мария ЛЕНЦ
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На территории России за минувшие сутки медки выявили 6 693 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Количество выздоровевших за один день пациентов с подтвержденным диагнозом оказалось почти на треть больше – 9 220 человек прошли успешный курс лечения и полностью вылечились от заболевания. Об этом 30 июня, во вторник, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За один день в государстве от коронавируса и осложнений после него умерли 154 пациента. С начала пандемии количество летальных исходов достигло отметки в 9 320 человек, в общей сложности выявлено 647 849 случаев коронавируса во всех субъектах. Выздоровело с начала эпидемии 412 650 пациентов.

Как ранее писал сайт Kp.ru, российские ученые из центра "Вектор" в настоящее время активно разрабатывают эффективную и безопасную вакцины от коронавируса. Три прототипа прививки уже прошли успешные испытания: они способы формировать иммунные ответ на инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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