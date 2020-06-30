2020-06-30T10:43:55+03:00
Общество

В Китае нашли штамм вируса свиного гриппа, который грозит новой пандемией

Вирус переносят свиньи, но от животных инфекция может переходить к человеку
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус может передаваться от животного к человекуВирус может передаваться от животного к человекуФото: Мария ЛЕНЦ
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Китайские ученые обнаружили новый штамм "свиного гриппа". Он получил обозначение G4 EA H1N1. Вирус оказался схож с тем, что в 2009 году вызвал пандемию в мире. Переносчиками инфекции, как и десять лет назад, стали свиньи, но особенность штамма в том, что животные могут заражать людей. В Китае уже зафиксированы случаи передачи вируса работникам свиноферм.

Именно эти случаи заражения заставили ученых заняться тщательным изучением нового штамма.

- Новый тип гриппа вызывает респираторные заболевания, и исследователи говорят, что он является кандидатом на следующую вирусную пандемию, если он мутирует и распространится от человека к человеку,- приводит данные исследователей Mirror.

Этот вирус обладает "пандемическим потенциалом", в связи с чем ученые призывают более тщательно отслеживать здоровье работников агропромышленных ферм. Существующие вакцины от гриппа не способны защитить людей от нового вируса G4.

- Вирус называется генотипом G4, который, по словам исследователей, стал преобладающим в популяциях свиней с 2016 года,- уточнили ученые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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