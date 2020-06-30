Путешественник Матвей Шпаро рассказал, когда можно будет ходить в походы

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:31:21+03:00

Путешественник рассказал, когда можно будет отправиться в походы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам эксперта, свои планы лучше отложить хотя бы еще на месяц

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Хотя ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, планировать походы пока раною. Такое мнение выразил потомственный путешественник Матвей Шпаро. Он отметил, что пешее путешествие лучше всего отложит на конец лета.

«Выезды в Карелию и Краснодарский край откладываются как минимум до августа», - цитирует путешественника «Российская газета».

Также Шпаро добавил, что пока поездки любителям приключений недоступны, сам путешественник и его команда подготовили образовательные программы, которые будут интересны не только детям, но и взрослым.

«Мы продолжим развивать онлайн-телевидение #проПоходТВ. На его основе не только обучаем детей науке о путешествиях, но и успешно проводим увлекательные и образовательные мероприятия», – отметил Шпаро.

По словам путешественника, для зрителей запущены и новые рубрики, к примеру, обзоры маршрутов походов выходного дня по Подмосковью или туристические мифы.

ИСТОЧНИК KP.RU