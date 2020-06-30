2020-06-30T11:56:39+03:00
Общество

Коронавирус может привести к мужскому бесплодию

Специалист Минздрава предупредила о нежелательных последствиях перенесенной болезни
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус способен поражать органы мочеполовой системыВирус способен поражать органы мочеполовой системыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ученые считают, что коронавирус может повлиять на репродуктивную функцию у мужчин. Исследователи по всему миру проводят большие профильные исследования на эти темы, пока нет достоверных данных, способен ли новый вирус вызвать бесплодие женщин или мужчин. Но медики допускают - covid-19 как и другие инфекции может поражать любой орган.

- Сейчас, кстати, проблемы бесплодия в связи с COVID появились в большей степени, особенно мужского бесплодия. Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID (дает - ред.) 38% уменьшение качества спермы. А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы,- рассказала главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова, ее слова приводит РИА Новости.

Она уточнила, что схожим образом на способность мужчин становиться отцами влияет паротит ("свинка").

Ранее ученые призывали женщин внимательнее следить за своим здоровьем после перенесенного коронавируса. Вирус может поражать органы мочеполовой системы, в этих органах в большом количестве представлен белок ACE2, через него вирус проникает в организм.

ACE2 отвечает за овуляцию, то есть возможность зачать ребенка, а также за развитие эмбриона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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