Джонни Депп нарушил постановление суда из-за переписки про наркотики

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:09:16+03:00

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Британский суд постановил, что Джонни Депп нарушил судебное постановление, потому что не предоставил переписку, в которой он пытается заказать наркотики.

Такое решение вынес в минувший понедельник судья Эндрю Никола. Стоит напомнить, что издание The Sun вмешалась в дело о разводе Деппа и Херд, заявив в своих материалах, что Депп является наркоманом. По данным их инсайдеров у актера имеется переписка, в которой он заказывает экстази у своего помощника. На подобное заявление Джонни Депп обвинил газету в клевете. В статье издания описывается, что Депп применял силу к своей жене Эмбер Херд будучи под действием наркотических веществ. В четверг адвокат компании The Sun Адам Волански заявил, что Депп нарушил постановление суда. Голливудский актер не предоставил суду «австралийские тексты о наркотиках», как назвал их Волански. Переписка, по данным издания, якобы велась между Деппом и его помощником Натаном Холмсом, в которой говорится, что актер принимал экстази и сильно пил. Эти данные могут сильно подорвать его репутацию в деле против Херд. При этом ранее актер отрицал, что принимал наркотики.

Адвокат Дэвид Шерборн, который представляет Джонни Деппа в суде, заявил, что эти тексты не имеют отношения к общему делу, поэтому не нужны суду, сообщает издание Variety.

Напомним, Эмбер Херд обвинила своего супруга в насилии и написала заявление в полицию 21 мая 2016 года. Позже актриса подала на развод и раздел имущества. Она пыталась отсудить у Джонни Деппа 20 миллионов долларов, пентхаус, автомобиль Рендж Ровер и 50 тысяч долларов алиментов ежемесячно. Но пока получила только 7 миллионов долларов, которые полностью отдала на благотворительность.

ИСТОЧНИК KP.RU