Более половины сайтов не дают пользователю легко удалить персональные данные
Более 54 крупных сайтов не дают пользователям возможность удалить личные аккаунты. Простым нажатием кнопки невозможно сразу избавиться от учетной записи. Об этом говорится в исследовании компании Digital Security.
Всего было проверено 54 популярных сервисов, среди них Asos, Uber, «Авито» и др. В рамках исследования аналитики создавали профиль человека на порталах с различной тематикой, а затем старались стереть всю информацию о личности.
На 25 ресурсах (46% от проверенных) возможно удаление с помощью кода от SMS.
Шесть сервисов (11%) тщательно скрывают этот функционал. А 18 из анализируемых сайтов (33%) предоставляют возможность удалить персональную информацию только через техподдержку. Некоторым из них нужно отправить письменный запрос или скан документов.
А на пяти ресурсах (9%) удалить личный профиль совсем не удалось.
Эксперты отмечают, что без труда удалось удалить аккаунты на HeadHunter, в приложении для знакомств Tinder, мессенджере What’s App, интернет-магазинах Ozon и Wildberries.
Для того, чтобы удалить страницу на «Одноклассниках» нужно тщательно поискать пункт «отказаться от услуг». А на «Авито» можно отказаться от личного аккаунта написав запрос в техподдержку.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов уверен, что опция удаления должна быть на видном месте – это правила хорошего тона. Когда компания прячут возможность удалиться, они всеми способами пытаются удержать клиентов.
—Большинство онлайн-ресурсов, у которых полно ценной информации, не уделяют должного внимания безопасности баз клиентов. Утечка из одних ресурсов быстрее монетизируется, другую информацию косвенного характера злоумышленники также могут использовать, применив методы социальной инженерии: позвонить и узнать номер PIN-кода, разовые пароли доступа или иные данные, — пояснил «Известиям» Владимир Ульянов.
ИСТОЧНИК KP.RU