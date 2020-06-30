Мошенники «развели» актера из «Марша турецкого» на 111 тысяч рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:32:23+03:00

Мужчина продиктовал преступникам коды, которые пришли ему на телефон

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Жертвой мошенников стал актер Михаил Шелухин. Зрителям он известен по таким проектам, как сериал «Марш Турецкого», «Московская сага» и «Сыщики 3».

Недавно он лишился крупной суммы денег, последовав инструкции мошенников. Схема, по которой обманули мужчину, является классической.

Как сообщает Пятый канал, ему позвонила женщина и представилась сотрудницей службы безопасности. Во время разговора она убедила жертву продиктовать номер банковской карты и код безопасности, который прислали его на телефон.

Не смутило мужчину и то, что звонившая интересовалась картами разных банков. Мужчина дал информацию по банковскому продукту Сбербанка и ВТБ. В итоге с карт пропало 52 и 59 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 110 тысяч 450 рублей.

Теперь в ситуации разбирается полиция, стражи порядка пытаются установить мошенницу, которая увела деньги у актера.

ИСТОЧНИК KP.RU