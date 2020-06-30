В России за неделю резко подорожала гречка

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:33:34+03:00

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Гречка в России снова резко выросла в цене: за одну неделю с 15 по 21 июня крупа подорожала на 0,8 процента или на 405 рублей за одну тонну. Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на результаты мониторинга организации «ПроЗерно».

В середине текущего месяца средняя цена тонны гречневой крупы в государстве составляли 47 475 рублей против 21 376 рублей в июне прошлого года. Рос год к году, по таким подсчетам, составила примерно 122%. За неделю до этого (с 8 по 14 июня), специалисты заметили еще более резкое снижение цен на оптовом рынке на гречу – тонна крупы подорожала примерно на 5,4 тысяч рублей.

Пик роста стоимости востребованного продукта и ажиотажный спрос на него в стране пришелся на март и апрель этого года, когда власти ввели ограничения для борьбы с пандемией коронавируса. С марта по середину апреля гречка подорожала на 35%. Эксперты также отметили рост цен на рис на 25% и пшено на 22%, однако цены на данные крупы уже стабилизировались.

Напомним, что в марте текущего года, как писал сайт kp.ru, производителей гречки даже заподозрили в сговоре для искусственного повышения цен на продукт. Признаки картельного сговора выявила Федеральная антимонопольная службы.

ИСТОЧНИК KP.RU