Выступление Владимира Путина 30 июня 2020 ожидается после 14.00

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:49:56+03:00

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Президент обратится к россиянам накануне последнего дня голосования по поправкам в Конституцию. Трансляцию выступления Владимира Путина 30 июня 2020 года можно будет смотреть на сайте kp.ru.

Обращение Путина перед голосованием за поправки в Конституцию.Владимир Путин обратился к россиянам накануне итогового дня голосования по поправкам в Конституцию

Обращение президента ожидается после 14.00, после того, как он поучаствует в церемонии открытия памятника советскому солдату во Ржеве. Инициаторами установки монумента стали ветераны Великой Отечественной войны. В церемонии также примет участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, с которым у Владимира Путина на завтра назначены двухсторонние переговоры.

Голосование по поправкам началось неделю назад, с 25 июня. Во всех регионах открылись стационарные и мобильные участки, где можно заполнить бюллетени и отдать свой голос. Жители двух регионов, Москвы и Нижегородской области, могут проголосовать дистанционно - для этого нужно было иметь подтвержденную страницу на Госуслугах или на сайте mos.ru. Далее нужно зарегистрироваться на сайте для голосования 2020og.ru.

Во вторник, 30 июня, последний день голосования в режиме онлайн. В среду 1 июля все участки будут работать только "в очном формате".

1 июля объявлен выходным днем, чтобы каждый смог свободно, не отпрашиваясь с работы, поучаствовать в голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU