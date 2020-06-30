В Иране журналиста приговорили к смертной казни

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:03:41+03:00

В Иране не стали вводить мораторий на смертную казнь, несмотря на требования Евросоюза Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Главу новостного портала Amad News подозревают в сотрудничестве с разведкой других стран

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Иранского журналиста и общественника приговорили к смертной казни. Рухолла Зам возглавляет новостной портал Amad News. Работал долгое время из Франции, жил и в других европейских странах, при этом, освещал события, происходящие на Родине. В частности, много писал об акциях протестов, которые начались в Иране в 2017 году.

Главу сайта подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой, якобы журналист занимался "антиправительственной деятельностью". Его задержали осенью 2019 года. Сейчас вынесли приговор.

- Ему вынесен смертный приговор, - сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, его слова приводит агенство Tasnim. - Решение не окончательно, а значит, может быть обжаловано.

Евросоюз призывал Иран ввести мораторий на смертную казнь. В США не стали проявлять солидарность с европейскими коллегами, и возобновили после 20-летнего перерыва смертные казни.

ИСТОЧНИК KP.RU