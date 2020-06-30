Минтранс России опроверг открытие рейсов в Турцию 15 июля

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:58:11+03:00

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О возобновлении рейсов с территории России в Турцию с 15 июля речи пока что не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно. Возобновление рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса в странах, сообщил 30 июня журналистам глава министерства транспорта России Евгений Дитрих.

Ранее появилась информация о том, что Турция и Россия могут обоюдно возобновить перелеты уже 15 июля текущего года.

- Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идёт. Да, мы знаем о предложении властей Турции, в котором прозвучала такая дата. Мы просто приняли его к сведению и рассматриваем возможные сроки, - объяснил глава ведомства.

Он подчеркнул, что открытие рейсов будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. Эксперты оценят, насколько безопасности с эпидемиологической точки зрения открывать международное авиасообщение.

- Называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами пока что рано, - отметил Евгений Дитрих.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты раскрыли среднюю цену отдыха на самых популярных курортах России на фоне пандемии коронавируса и экономических трудностей. По их данным, цены на отдых в России остались приблизительно на уровне прошлого года, а по некоторым направлениям даже снизились.

ИСТОЧНИК KP.RU