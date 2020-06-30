Когда в мире исчезнут все коалы, рассказали австралийские ученые

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:30:48+03:00

Коалы в Австралии могут исчезнуть раньше 2050 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Ежегодное парламентское расследование штата Новый Южный Уэльс показало, что коалы как вид могут исчезнуть до 2050 года, если государство срочно не вмешается в среду обитания млекопитающих.

Расследование также обнаружило, что данные правительства о том, что в штате насчитывается 36 000 коал, устарели.

В докладе, представленном во вторник ведомством, говорится, что потеря среды обитания остается самой большой угрозой выживания вида в Новом Южном Уэльсе, и тем не менее вырубка и расчистка мест обитания продолжается.

Комитет также отметил, что пожары 2019-20 года усугубили ситуацию. Не малая часть среды обитания коалы была повреждена огнем. В некоторых районах было сожжено до 81% леса, в которых обитают животные.

«Учитывая масштабы потерь в результате пожаров для многих значительных групп местного населения, комитет считает, что коала исчезнет в Новом Южном Уэльсе задолго до 2050 года и что необходимо срочное вмешательство правительства для защиты их среды обитания и устранения всех других угроз», - говорится в отчете.

Комитет выразил сожаление и обеспокоенность тем, что некогда процветающая популяция коалы в регионе Пиллига в Новом Южном Уэльсе оказалась на грани исчезновения. И вынес 42 рекомендации, в том числе о том, что правительство должно срочно уделить внимание защите среды обитания коалы, улучшить методы мониторинга за животными, увеличить финансирование общинных природоохранных групп, запретить открывать вековые леса для вырубки и дать больше стимулов для фермеров, которые защищают землю, сообщает The Gardian.

Напомним, что в октябре 2019 года на территории Австралии начались сильные пожары, которые охватили многие леса Новом Южном Уэльса. В ходе продолжительных пожаров, по данным Гринписа погибло около миллиарда животных разных видов, в том числе и коалы. Ученые сразу заявили, что вид потерпел огромные потери, которые смогут быть восстановление только при поддержке властей.

ИСТОЧНИК KP.RU