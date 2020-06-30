2020-06-30T14:26:28+03:00
Общество

Путин: голос каждого из вас самый важный, самый главный

Президент обозначил, что все предложенные поправки вступят в силу только при поддержке граждан России
Ксения АНУФРИЕВА
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Глава государства подчеркнул, что все предложенные поправки вступят в силу только при поддержке граждан России. Фото: Михаил Климентьев/ТАССГлава государства подчеркнул, что все предложенные поправки вступят в силу только при поддержке граждан России. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Российский президент Владимир Путин 30 июня, во вторник, выступил с обращением к гражданам государства в преддверии основного дня голосования по Конституции РФ. Глава страны заявил, что обновленный текст главного закона государства, все предложенные поправки вступят в силу только при поддержке россиян.

- Мы опираемся на ценности, которые нас объединяют. Поправки в основной закон закрепляют эти ценности как высшие Конституционные гарантии. Именно на нашей ответственности, на нашем чувстве патриотизма держится суверенитет России, заявил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что все предложенные поправки вступят в силу только при поддержке граждан России, а также поблагодарил все, кто уже сделал свой выбор и поучаствовал в голосовании.

- Завтра, 1 июля, – основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать своё слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный, - отметил Владимир Путин.

Президент также сказал, что сейчас жители страны голосуют не просто за изменения в закон, а за саму страну, ради которой мы работаем.

Обращение президента страны прошло из Тверской области, где он присутствовал на церемонии открытия памятника советскому солдату вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны возвели на месте кровопролитных сражений подо Ржевом по инициативе ветеранов.

Как писал сайт kp.ru, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации назначено на 1 июля. Во всех регионах страны открылись стационарные и мобильные избирательный участки, где можно заполнить бюллетени и отдать свой голос. Жители двух российских регионов - Москвы и Нижегородской области - смогли проголосовать в дистанционном режиме.

Обращение Путина перед голосованием за поправки в Конституцию.Владимир Путин обратился к россиянам накануне итогового дня голосования по поправкам в Конституцию

ИСТОЧНИК KP.RU

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