В деле Ефремова появился новый потерпевший

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:00:09+03:00

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Появился новый потерпевший в деле о смертельном ДТП, которое вечером 8 июня устроил актер Михаил Ефремов. Он сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на втречку. В результате его внедорожник столкнулся с фургоном, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. На следующий день после аварии Захаров умер в больнице от тяжелых травм.

- В деле Михаила Ефремова о ДТП появился четвертый потерпевший, это второй сын погибшего Сергея Захарова,- сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.

Раньше потерпевшей стороной считались жена, брат и сын погибшего.

Семья Сергея Захарова не собирается идти на мировую с Ефремовым, они отказались от денег и ждут реального срока для артиста.

Обвиняемый находится под домашним арестом, он записал видеообращение, в котором извинился и заявил, что эта авария означает "конец Ефремова".

ИСТОЧНИК KP.RU