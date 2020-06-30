2020-06-30T14:17:42+03:00
Общество

Более 260 россиян вернулись из Индонезии на родину

30 в Россию прилетели два вывозных рейса
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Россию прибыли два вывозных рейса из ИндонезииВ Россию прибыли два вывозных рейса из ИндонезииФото: Алина НИЗАМОВА
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Вывозные рейсы доставили из Индонезии в Россию еще более 260 человек. Об этом во вторник сообщило российское посольство в республике.

В дипмиссии отметили, что во вторник, 30 июня, состоялись рейсы Денпасар - Москва - Казань и Денпасар - Москва - Санкт-Петербург, которые вернули на родину 264 человека.

Напомним, предыдущий вывозной рейс из Индонезии состоялся 14 июня. Тогда в Россию прилетели 460 человек.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное сообщение. В результате, часть россиян осталась за границей и вынуждена ждать, пока будут организованы вывозные рейсы, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT рассказал, что многих россиян из-за границы уже удалось вернуть на родину, однако в других странах еще продолжают оставаться наши соотечественники.

«Несмотря на то что основная масса вернулась, есть ещё не меньше пары десятков тысяч наших граждан, которых мы пока вывезти не смогли, в том числе потому, что они представляют собой команду, состоящую из маленьких групп из самых разных регионов и находятся в малодоступных для российской авиации местах за границей», - отметил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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