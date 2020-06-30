Доктор Мясников назвал самый полезный овощ

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:24:09+03:00

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Самым полезным овощем является брокколи. С таким утверждением выступил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что в брокколи содержится много витаминов, минералов, а также биологически активных веществ, которые способны защищать от рака. Врач добавил, что этот овощ лучше всего не варить, а есть в сыром виде.

Мясников подчеркнул, что для поддержания организма в тонусе, человеку необходимо ежедневно съедать полкило различных фруктов и полкило овощей. Причем такая растительная пища гораздо полезнее, чем купленные в аптеке витамины.

- Вот вы взяли и съели кусок перца: вы получили то количество витамина С, которое, может быть, не такое большое, как в какой-то таблетке, но оно усвоится. А таблетка – она тебе "упала" в желудок, там кислота ее сожгла, - объяснил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что при составлении ежедневного рациона лучше всего руководствоваться старым добрым правилом: "Каждый охотник желает знать, где сидит фазан". То есть фрукты и овощи разных цветов богаты различными полезными элементами.

Так, красные фрукты содержат ликопин, а зеленые овощи — фолиевую кислоту, синие и фиолетовые богаты ресвератролом — биологически активным веществом, очищающим сосуды от холестерина.

Черники и голубика, по словам Мясникова, помогают при лечении гипертонии. Однако их влияние на зрение сильно преувеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU