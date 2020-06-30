Мария Воропаева: Наблюдатели отмечают высокий уровень организации процесса

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:28:11+03:00

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Голосовать по внесению изменений в Конституцию России необходимо прежде всего для того, чтобы у органов государственной власти были возможности улучшать жизнь россиян, считает председатель Молодежного парламента при Государственной Думе РФ Мария Воропаева.

- Что бы ни говорили противники поправок в Конституцию, их легитимность подтвердили органы и институты государственной власти. И главным показателем того, что они были правы, станет улучшение жизни граждан после того, как эти поправки будут приняты. Главным показателем голосования станет дальнейшая работа чиновников, которые получат возможность сделать общественную жизнь более комфортной и предсказуемой, - уверена Мария Воропаева. - Если мы все проголосовали за доступную и бесплатную медицину, то надо будет что-то делать, чтобы отдаленный муниципальный район имел свою больницу, а не обходился одним фельдшерско-акушерским пунктом.

По словам Воропавой, она обязательно проголосует по поправкам.

- Сама не успела проголосовать, но собираюсь это сделать завтра. Многие мои знакомые уже отдали свои голоса, работают наблюдателями на избирательных участках. Они отмечают высокий уровень организации процесса, - подчеркнула председатель Молодежного парламента при Государственной Думе РФ.