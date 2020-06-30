2020-06-30T14:39:45+03:00
Политика

Зеленский: Украине надо готовиться ко второй волне коронавируса

Президент Украины оценил ситуацию с коронавирусом и приказал обеспечить больницы необходимым оборудованием на случай новой вспышки пандемии в стране
Анастасия РЫШКОВА
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Владимир Зеленский приказал подготовиться ко второй волне коронавируса на УкраинеВладимир Зеленский приказал подготовиться ко второй волне коронавируса на УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Украины Владимир Зеленский приказал правительству страны подготовиться ко второй волне коронавируса. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация показывает, что страна должна быть готова к новому всплеску болезни.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, занятые больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне», - сказал президент.

Он выразил надежду, что Украине удастся обойти худший сценарий с пандемией, «но медики должны быть готовы ко всему». Эти слова Зеленский произнес на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса во вторник, сообщает пресс-служба главы Украины.

В сообщении также было сказано, что кабинет министров страны уже готовит медицинские учреждения ко второй волне. По данным правительства подготовлено около 30 тысяч койко-мест для инфицированных коронавирусом, а также аппараты ИВЛ, которые по общим сведениям медиков имеются в достаточном количестве.

Возобновлять работу детских лагерей в правительстве пока не собираются.

По последним данным на Украине количество инфицированных составило 44 334 человека с момента начала пандемии, выздоровели 19 115 человек, умерли 1 159 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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