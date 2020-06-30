2020-06-30T14:43:53+03:00
Общество

В МИД России назвали условие для наблюдения за американскими выборами

В США будут выбирать президента 3 ноября
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США готовятся к президентским выборамВ США готовятся к президентским выборамФото: REUTERS
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В России допустили, что будут наблюдать за выборами в США. Это совершенно открытый процесс, правда, пока американцы не отправляли в другие страны приглашения для иностранных наблюдателей, которые должны следить за соблюдением всех правил избирательного процесса.

- Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ ведет переговоры о направлении ограниченной группы наблюдателей на выборы президента США,- сказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.

Будут ли российские представители принимать участие в качестве иностранных наблюдателей на выборах в США 3 ноября, зависит от "приглашения, формата и количества приглашенных наблюдателей".

Ранее Дональд Трамп заявил, что не станет менять сроки голосования из-за пандемии коронавируса. Комментируя слухи о вмешательстве России в выборы, американский лидер сказал, что не верит в них. По его мнению, Москва никак не влияла на то, что его четыре года назад выбрали президентом, Россия и Пекин, с его слов, не заинтересованы в его кандидатуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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