2020-06-30T14:37:55+03:00
Общество

RT выпустил еще один эпизод «Акцент Шоу»

Новый выпуск посвящен акценту кокни
Юлия ЩЕРБАКОВА
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RT выпустил новый эпизод "Акцент Шоу". ФОТО Zuma/TASSRT выпустил новый эпизод "Акцент Шоу". ФОТО Zuma/TASS
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В рамках проекта телеканала RT «Акцент Шоу» вышел новый эпизод. Программа посвящена английскому языку, его диалектам и культурным особенностям англоязычных народов. В каждом выпуске ведущий программы Алексей Ярошевский обучает зрителей интересным «фишкам» и языковой специфике той или иной страны.

Новый выпуск посвящен акценту кокни, на котором говорят Восточный и Южный Лондон. Ведущий Алексей Ярошевский расскажет, почему кокни вдруг стал популярен после долго периода пренебрежения к нему, а также раскроет тайну как лондонским бандам удалось спрятаться от власти, благодаря диалекту.

Напомним, ранее RT уже представил несколько выпусков, посвященных американскому и австралийскому английскому, а также английскому с Ямайки. Каждый из этих языков имеет свои особенности, и зачастую люди с разных континентов, говоря на английском языке, не понимают друг друга. Алексей Ярошевский поможет изменить это и научит понимать любой диалект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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