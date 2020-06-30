2020-06-30T14:56:34+03:00
Общество

Результат за 30 минут: Посол Японии рассказал о созданном с Россией тесте на коронавирус

Метод онлайн-диагностики он назвал одним из примеров эффективного сотрудничества
Юлия САЛЬНИКОВА
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Экспресс-тест дает результат уже через 30 минут с момента взятия анализаЭкспресс-тест дает результат уже через 30 минут с момента взятия анализаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки рассказал о совместных проектах с российскими специалистами.

- В качестве одного из конкретных проектов сотрудничества, которые приветствовали министры и лидеры наших стран, можно назвать создание экспресс-теста на коронавирус,- приводит его слова ТАСС.

Способ диагностики SmartAmp разработали в Японии. Это стало основой для дальнейшего исследования уже на базе японо-российского предприятия "Эвотек-Мирай Геномикс". Тест позволяет определить коронавирус всего за 30 минут, тогда как аналоги способны дать результат через день ил несколько дней.

Скорость получения результата дает возможность проводить гораздо больше тестов. Эти систему уже широко используют в России для постановки диагноза. Только у нас в стране заказано свыше 2 миллионов таких тестов.

- На текущий момент мировой спрос на этот тест превышает 20 миллионов единиц,- сообщил посол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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