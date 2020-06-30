За поправки голосует большинство

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:52:20+03:00

По результатам опросов ВЦИОМ и Фонда «Общественное мнение» больше двух третей участников голосования поддержали внесение изменений в Конституцию

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Опрашивать участников голосования (всего около 35 тысяч человек) ФОМ начал 25 июня на 800 избирательных участках четырех федеральных округов. По данным экзитполов, 26,6% респондентов отказались отвечать, как проголосовали. 78,2% - за поправки, 21,2% - против и 0,6% испортили бюллетень.

С 25 по 28 июня и ВЦИОМ проводил исследование, которое также охватило 800 избирательных участков в 25 регионах. А вот аудитория была шире: в опросе приняли участие больше 163 тысяч человек. 29 июня результаты были опубликованы. 29,4% опрошенных отказались отвечать на вопрос, 76% поддержали поправки и 23,6% проголосовали против них.

Опросы ФОМ и ВЦИОМ проводили на избирательных участках, и «электронные» голоса не учитывали.

- Электронное голосование вряд ли повлияет на результаты, так как это - всего 1 процент по России. Две авторитетные структуры провели опросы, которые показали сопоставимые результаты. Поэтому нет сомнений, что именно таковы объективные данные. Скорее всего, результат голосования за поправки будет крутиться вокруг 70 процентов, так как среди тех, кто не ответил, будут протестники. Результаты опросов лишний раз изобличают активно распространяемые фейки о том, что поддерживают поправки не больше 30 процентов россиян, - прокомментировал данные опросов член Московской Общественной палаты Олег Матвейчев.