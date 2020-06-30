2020-06-30T15:17:53+03:00
В мире

Ким Чен Ын снова пропал на три недели и дал повод для слухов о плохом здоровье

Это второе за 2020 год длительное "исчезновение" северокорейского лидера
Юлия САЛЬНИКОВА
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Политик не появляется на публике с 7 июняПолитик не появляется на публике с 7 июняФото: REUTERS
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Лидер Северной Кореи вновь подогрел всеобщий интерес к своей персоне, "исчезнув" на три недели. Он не участвует в совещаниях, не появляется на публике, о нем нет сообщений в местной прессе, что для главы КНДР не свойственно.

В последний раз он присутствовал на совещании Комитета Рабочей партии Кореи 7 июня, сообщает Mirror. Это вызвало новую волну слухов о его плохом здоровье.

Так было время его 20-дневного отсутствия весной 2020 года. Ким Чем Ын даже пропустил национальный праздник, день рождения отца-основателя КНДР (его родного деда) Ким Ир Сена.

Версий тогда было несколько: смерть, серьезная операция и карантин по коронавирусу, хотя официально в КНДР вспышку заболевания не регистрировали. Вторую версию, про операцию, подтвердили западным СМИ некие анонимные источники, внимательные журналисты даже разглядели на руке политика точку, какая бывает после введения наркоза перед операцией на сердце.

За время его отсутствия крепнет власть предполагаемой преемницы, его сестры Ким Ё Чжон. О ее влиянии на политику КНДР заговорили с новой силой после уничтожения общего центра, созданного для переговоров Севера с Югом. За несколько дней до взрыва она сообщила, что Южная Корея пожалеет о том, что допустила распространение листовок с критикой властей КНР.

Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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