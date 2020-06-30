Курс евро на 1 июля 2020: официальные данные ЦБ РФ

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:05:47+03:00

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Центральный банк установил официальный курс евро на 1 июля 2020 года. Европейская валюта подорожала на 31,2 копейки до 78,99 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже евро рос на 1,2% - до 79,6 рубля.

Стоимость валют растет с начала недели. Доллар также не радует. Американская валюта вновь превысила 70 рублей после двухмесячного ослабления.

Аналитики строят догадки, что будет с курсом рубля до конца года. Совершенно ясно, что курсы валют напрямую зависят от цен на нефть, но какими они будут - тоже большой вопрос. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что к концу года стоимость сырья достигнет 60 - 62 доллара за баррель. Американская валюта в таком случае будет стоить плюс - минус 60 рублей.

Однако далеко не все верят в такой оптимистичный прогноз. "Комсомолка" рассмотрела три возможных варианта развития событий. Первый - резкий рост цен на нефть. В этом случае стоимость черного золота к концу года подскочит примерно до 60 долларов за баррель. По второму сценарию, цены на нефть останутся стабильными до конца года ($40 за баррель). Наконец, третий - самый пессимистичный прогноз предполагает вспышку второй волны коронавируса. Это повлечет за собой очередное падение цен на нефть и курса рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU