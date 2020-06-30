2020-06-30T15:36:01+03:00
Политика

Сообщения о «сговоре» России с талибами* не подтверждены разведкой США

В Белом доме прокомментировали заявления о связях Москвы с Талибаном*
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сообщения о «сговоре» России с талибами* не подтверждены разведкой СШАСообщения о «сговоре» России с талибами* не подтверждены разведкой СШАФото: REUTERS
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Обвинения в «сговоре» России с талибами* не верифицированы и не подтверждены разведсообществом США. Об этом сообщил Белый дом, где отметили, что вопреки публикациям, американскому лидеру Дональду Трампу не передавали сообщения о «связях» Москвы с «Талибаном»*

«Мы обычно не обсуждаем подобные темы, мы постоянно оцениваем доклады разведки и сообщаем президенту по необходимости. Предположения в недавних статьях в прессе не были верифицированы или подтверждены разведывательным сообществом, президенту Трампу не докладывали по этим предметам», - сообщила советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Напомним, глава Белого дома ранее назвал публикацию The New York Times «очередным вбросом» и потребовал, чтобы издание раскрыло свой «анонимный» источник, который, по его словам, вряд ли существует. Позже он заявил, что американская разведка, на которую ссылается газета, сочла информацию недостоверной. В президентской администрации уточнили, что у спецслужб нет единого мнения по сообщениям о «связях» России с боевиками.

Тем не менее спикер палаты представителей США демократ Ненси Пелоси потребовала предоставить доклад разведки по сообщениям о «сговоре» с талибами* для того, чтобы принять решение о мерах против Москвы.

*Талибан – запрещенная радикальная организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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