2020-06-30T16:05:22+03:00
Политика

Более половины украинцев не доверяет Зеленскому

Доля желающих проголосовать за действующего президента за два месяца упала на 10 процентов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Доля украинцев, которые не доверяют действующему главе незалежной Владимиру Зеленскому превысила 50 процентов, ранее этот показатель был на уровне 35 процентов. Доверие к политику упало с 59 процентов до 41 процента. Об этом говорят результату исследования, проведенного социологической службой центра Разумкова.

«Владимир Зеленский продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия (ему доверяют 41% опрошенных), однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51% (остальные не ответили)», - говорится в сообщении центра.

Количество жителей Украины, готовых проголосовать за действующего лидера также сократилась - за те же два месяца этот показатель упал с 45 процентов до 35 процентов.

Согласно опросам, выросла и доля жителей Украины, считающих, что страна движется в неправильном направлении. Два месяца назад так думали 49 процентов, теперь таких людей 60 процентов

Как писал сайт kp.ru, ранее центр Разумкова рассказал о рейтинге Владимира Зеленского, который рухнул до рекордного минимума, и поддержка украинского президента сократилась почти в два раза - с сентября прошлого года рейтинг действующего президента упал с 56,1 процента до 25,3 процента

ИСТОЧНИК KP.RU

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