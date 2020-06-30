2020-06-30T15:44:33+03:00
Экономика

Курс доллара на 1 июля 2020: официальные данные ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал официальный доллара на 1 июля
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Курс доллара на 1 июля составил 70,44 рубляКурс доллара на 1 июля составил 70,44 рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральный банк опубликовал официальный курс доллара на 1 июля. Американская валюта подорожала на 48 копеек и составила 70,44 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже 30 июня доллар впервые с 28 мая поднялся выше 71 рубля.

После двухмесячного затишья стоимость валют снова пошла вверх. С начала недели доллар и евро последовательно дорожают.

Эксперты пока могут только строить догадки, что ждет курс рубля до конца года. "Комсомолка" рассмотрела три возможных варианта развития событий. Первый звучит наиболее оптимистично. Он предполагает резкий рост цен на нефть примерно до 60 долларов за баррель. Американская валюта в таком случае может опуститься до 60 рублей. С этим вариантом, кстати, согласен и глава Сбербанка Герман Греф.

Согласно второму сценарию, до конца года цены на нефть останутся стабильными - около 40 долларов за баррель. Это значит, что курс нашей валюты будет колебаться вокруг 70 рублей за доллар.

Наконец, третий - самый пессимистичный сценарий предусматривает вторую волну коронавируса. К каким последствиям это может привести, мы уже видели в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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