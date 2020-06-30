2020-06-30T16:00:44+03:00
Общество

В Москву идет аномальная жара

Синоптики предупредили, что до конца недели температура в столичном регионе может достигать 30 градусов
Анастасия РЫШКОВА
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Теплые воздушные массы со Средиземного моря придут в столичный регионТеплые воздушные массы со Средиземного моря придут в столичный регионФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жаркая погода вновь придет в Московский регион в среду, 1 июля. Ожидается плюс 30 градусов и без существенных осадков, отметили в Гидрометцентре России.

Москве - небольшая передышка в понедельник и вторник, а в среду опять 25 градусов, и вот до конца недели будет 25-28 градусов, и даже в пятницу и в воскресенье прогнозируем до 30 градусов", - сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

Понижение температуры, которое отмечается в начале недели, долгим не будет. На европейскую территорию России идут теплые воздушные массы со Средиземного моря.

Несмотря на то, что в ближайшие пять дней погода будет малооблачной и существенных осадков не ожидается, в некоторых регионах может пройти небольшой дождь.

Метеоролог предупредил, что жаркое солнце и ультрафиолетовое излучение представляет опасность.

"Это значит, что в полуденные часы лучше находиться дома, а если выходить, то с осторожностью. Рубашка с длинным рукавом, шляпы, солнцезащитные кремы", - сказал Роман Вильфанд.

Напомним, что начало лета 2020 года ознаменовалось аномальными ливнями, а после и аномальной жарой. В столичном регионе температура в июне показала рекордные 32 градуса впервые за 130 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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